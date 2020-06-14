Ещё один украинский депутат от «Слуги народа» заразился коронавирусом

Ещё один депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» — Максим Перебийнис — заразился коронавирусом, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
Об этом со ссылкой на Кравчук пишет издание LIGA.net.
Отмечается, что в настоящее время депутат чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.
На этой неделе Перебийнис работал в формате видеоконференций, но на прошлой неделе присутствовал в зале парламента. Аппарат Рады определяет список тех, с кем депутат контактировал.
Как ранее писал NEWS.ru, 22 марта депутата Верховной рады Украины Сергея Вельможного вместе с сыном госпитализировали с симптомами COVID-19. Однако первые тесты показали отрицательный результат.
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