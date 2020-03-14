Третий человек, который встречался с президентом США Дональдом Трампом, оказался заражённым коронавирусом нового типа.
Заболевание зафиксировано у поверенного в делах Бразилии посла Нестора Фореста,
Как писал NEWS.ru, лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что главе государства не требуется проходить обследование на коронавирус. По его словам, контакты американского лидера с главой Бразилии Жаиром Болсонару были крайне ограничены и представляют низкий риск передачи заболевания.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус. Анализы показали, что глава государства здоров.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом. Шестеро заболевших выздоровели. В мире число заболеваний составляет около 145 тысяч. Жертвами болезни стали 5,4 тысячи человек, выздоровели более 72 тысяч.
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