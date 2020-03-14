Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третий человек, который встречался с президентом США Дональдом Трампом, оказался заражённым коронавирусом нового типа.

Заболевание зафиксировано у поверенного в делах Бразилии посла Нестора Фореста, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что главе государства не требуется проходить обследование на коронавирус. По его словам, контакты американского лидера с главой Бразилии Жаиром Болсонару были крайне ограничены и представляют низкий риск передачи заболевания.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус. Анализы показали, что глава государства здоров.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом. Шестеро заболевших выздоровели. В мире число заболеваний составляет около 145 тысяч. Жертвами болезни стали 5,4 тысячи человек, выздоровели более 72 тысяч.

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