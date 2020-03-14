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Запад не готов принять Украину, поэтому Киеву стоит сделать выбор в пользу Китая и продать ему ресурсы в обмен на защиту от России. Такого мнения придерживается экономист Игорь Селецкий.

Он пояснил, что сегодня у Украины нет никаких шансов стать членом Евросоюза. При этом эксперт отметил, что Запад сегодня разобщён и утратил свои ценности. Сегодня там господствуют национализм, популизм и...