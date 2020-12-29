Ещё и надругался: в Раде раскрыли обман Зеленского

https://static.news.ru/photo/ce63970c-4b15-11eb-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, припомнив главе государства фразу о том, что он «не лох». По его словам, в тот раз украинский лидер сказал абсолютную правду, а обманул в другой ситуации.

Лохи мы. Вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что ещё надругался, — отметил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович считает, что украинцы поверили в обещания молодого лидера и его команды, однако надежда не оправдалась, поэтому сейчас поддержка властей республики падает.

Людям, пришедшим «со сцены на политическую сцену», не хватило опыта и умений для управления государством, подчеркнул депутат. Он опять припомнил властям страны нежелание закупить в РФ вакцину от коронавируса в ситуации, когда любой другой препарат для Киева недоступен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским уничтожают население страны, отказываясь от российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил депутат Рады Вадим Рабинович. По его мнению, здоровье населения страны должно превалировать над политическими амбициями её руководства. В противном случае можно говорить о попытке геноцида.