https://static.news.ru/photo/c3e387de-3cf6-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские провинции на юге и северо-востоке страны Хайнань и Ляонин подтвердили первые случаи заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

По данным портала Sina, четыре человека инфицированы на острове Хайнань. Их состояние стабильно. Заболевшие прибыли в провинцию из китайского города Уханя, где впервые зафиксирована вспышка пневмонии. В провинции Ляонин установлено два случая заражения. Первый — мужчина 33 лет — находился в Ухане по работе, его состояние оценивается как тяжелое. Второй инфицированный — мужчина 40 лет, был в Ухане 13 января в течение двух часов во время пересадки в аэропорту. Оба они изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.

По последним данным, число заразившихся новой пневмонией в Китае превысило 440 человек. Уже известно о девяти смертельных исходах. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как писал NEWS.ru, у заболевших фиксируются высокая температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время увеличения случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.