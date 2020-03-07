Минздрав Египта подтвердил коронавирус ещё у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре.
6 марта было известно о 12 новых случаях заражения COVID-19 на круизном судне. Корабль следовал по реке Нил из Асуана в Луксор.
По
NEWS.ru писал, что Китай выделит Всемирной организации здравоохранения $20 млн на борьбу с коронавирусом. Председатель организации Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за эту помощь.
Эпидемия коронавируса началась в Китае 31 декабря 2019 года. Вирус распространился почти по всему миру. Заражены 102 тысячи человек, от болезни скончались 3,4 тысячи пациентов, выздоровели 57 тысяч человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен