Ещё 1009 украинских военнослужащих сдались в плен силам ДНР

Ещё 1009 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен силам ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики, пишет РИА Новости. Ранее о том, что тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР, — говорится в сообщении.

Сутками ранее 42 военнослужащих Вооружённых сил Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. В военном ведомстве отметили, что в ночь на 12 апреля группа украинских бойцов численностью 100 человек на бронетехнике пыталась прорваться с территории завода и покинуть город.

4 апреля Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им пообещали сохранить жизнь.