Ещё семь стран закрыли небо для белорусских перевозчиков

Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества о закрытии воздушного пространства для белорусских перевозчиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Данное решение поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС, а именно Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания. Кроме того, воздушное пространство для белорусских перевозчиков над своей территорией закрыли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны обеспечат соответствие политики данному решению Совета, — опубликовано в заявлении.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.