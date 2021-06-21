Ещё семь стран закрыли небо для белорусских перевозчиков
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:01, 21 июня 2021
Фото: Transport Photo Images/GLOBAL LOOK PRESS
Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества о закрытии воздушного пространства для белорусских перевозчиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Данное решение поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС, а именно Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания. Кроме того, воздушное пространство для белорусских перевозчиков над своей территорией закрыли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Эти страны обеспечат соответствие политики данному решению Совета, — опубликовано в заявлении.
23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.