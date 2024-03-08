Еще одна страна Запада присоединится к коалиции дронов для Украины Минобороны Канады объявило о присоединении к коалиции дронов для Украины

Фото: МО Украины

Правительство Канады решило присоединиться к коалиции по развитию беспилотных летательных аппаратов для украинских войск, возглавляемой Латвией и Великобританией, сообщили в Министерстве обороны страны. Глава ведомства Билл Блэр заявил, что такой шаг должен способствовать развитию беспилотного потенциала ВСУ.

Для дальнейшего развития беспилотного потенциала Украины министр Блэр заявил, что Канада присоединится к коалиции по беспилотным средствам контактной группы по вопросам обороны Украины. В качестве члена коалиции Канада продолжит поиск путей укрепления беспилотного потенциала Украины, — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что за все время конфликта Канада передала ВСУ более сотни специализированных камер для БПЛА от компании L3 Wescam. В скором времени она отправит на Украину свыше 800 беспилотников компании Teledyne FLIR. Помимо Канады, Латвии и Великобритании в коалиции по развитию дронов для ВСУ состоят Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Ранее министр обороны Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад отправить в страну военнослужащих для подготовки ВСУ. По его словам, министрам стран-союзниц нужно иметь чувство срочности, когда речь идет о поддержке Киева.