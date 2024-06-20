Еще одна страна возмутилась из-за саммита по Украине в Швейцарии Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Мирная конференция по Украине

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии из-за наличия среди подписантов итогового документа греческого патриархата в Стамбуле, заявил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в соцсети X. Он опроверг данные, будто министр иностранных дел страны провел двустороннюю встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем в рамках мероприятия.

Были запрошены объяснения от организаторов саммита — Швейцарии и Украины, — пояснил он.

Ранее Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине, которая прошла в Бюргенштоке. 17 июня африканское государство исчезло из списка стран, которые поддержали документ, принятый на украинском саммите и опубликованное МИД Швейцарии. Руанда была в перечне 16 июня, когда участники конференции выпустили проект совместного коммюнике, но позже пропала из обновленного списка.

До этого из списка стран, подписавших итоговое коммюнике по Украине, исчезли Ирак и Иордания. При этом в списке появилась подпись Вселенского патриархата в Константинополе, хотя его представитель присутствовал на конференции только в качестве наблюдателя. Как пояснил спикер МИД Швейцарии Валентин Клива, эти арабские страны изначально отказались подписать итоговое коммюнике, но оказались в списке подписантов «по ошибке».