Еще одна страна сняла все коронавирусные ограничения на въезд Египет снял все коронавирусные ограничения на въезд

Фото: Xinhua/Global Look Press

Египет снял все коронавирусные ограничения на въезд, сообщил представитель кабмина Надер Саад. Теперь посетить страну можно, не предъявляя ПЦР-тест и сертификат о прививке, передает РИА Новости.

Мера касается не только туристов, но и египтян. Соответствующее решение было принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями страны.

По данным Минздрава Египта, 90 миллионов граждан страны вакцинировались от коронавируса. Всего в республике проживает более 104 миллионов человек.

Недавно Россия сняла все коронавирусные ограничения на въезд туристов. Мера касается иностранцев, пребывающих воздушным и морским транспортом.