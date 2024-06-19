Еще одна страна решила не отправлять военную помощь Украине Аргентина решила не отправлять военную помощь Украине

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Вооруженные силы Украины

Правительство Аргентины не будет отправлять военную помощь Киеву, заявил представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни. Он подчеркнул, что власти решили не вмешиваться в конфликт на Украине, передает ТАСС.

Мы не будем предоставлять никакой военной помощи. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт, — сказал Адорни.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт приветствует инициативу Бразилии и Китая по украинскому конфликту. Речь идет о совместном меморандуме Бразилиа и Пекина, которые выступили за проведение мирной конференции по Украине, которую бы признавали и Киев, и Москва.

Между тем дипломаты стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из объединения. Причиной является позиция Будапешта по Украине. В настоящее время в объединение входят девять стран — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.