Еще одна страна отвернулась от Израиля Колумбия официально сообщила о разрыве дипотношений с Израилем

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

Министерство иностранных дел Колумбии официально проинформировало Израиль о разрыве дипломатических отношений, сообщило в Twitter (X) внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны. МИД уведомил об этом посла в Боготе. При этом работа консульств двух государств продолжится.

МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль, — сказано в сообщении.

О разрыве дипломатических отношений Колумбии и Израиля накануне сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро. По его словам, во главе еврейского государства стоят «геноцидные» лидер и правительство. Колумбийский лидер добавил, что действия Израиля в секторе Газа оправдывает необходимость восстания, поднятия флага и сопротивления.

Ранее также стало известно, что Турция приостановила торговые связи с Израилем. Республика прекратила весь экспорт и импорт. Экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, комментируя эту новость, заявил, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить торговлю с Израилем говорит о его планах на роль лидера в исламском мире, арабские страны его оценят.