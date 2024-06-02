Еще одна страна отказалась участвовать в конференции по Украине в Швейцарии DPA: Саудовская Аравия не примет участия в конференции в Швейцарии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, сообщает агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Эр-Рияде. Отмечается, что это связано с тем, что на мероприятии не будет представителей России.

Агентство отмечает, что 1 июня украинский лидер Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой, однако теперь его визит отложен и может состояться уже только после саммита в Швейцарии.

До этого агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По данным издания, отказ Китайской Народной Республики присутствовать на форуме напрямую связан с тем, что российскую делегацию на мероприятие не приглашали. Уточняется, что среди условий для участия Пекина в саммите было признание форума как Киевом, так и Москвой. Помимо этого, в КНР настаивали на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.

Ранее Зеленский фактически отверг все мирные инициативы, кроме саммита в Швейцарии. Он назвал Украину жертвой конфликта, отметив, что только Киев имеет право предлагать мирные инициативы.

Как считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, интерес мировой общественности к саммиту в Швейцарии снижается и это не играет на руку Зеленскому. По его словам, без высокопоставленных представителей Китая и США статус мероприятия окажется под вопросом.