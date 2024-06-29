Еще одна страна может разрешить российские банковские карты Посол Аветисян: Танзания может разрешить российские банковские карты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

РФ и Танзания работают над тем, чтобы разрешить использование российских банковских карт на территории страны, сообщил ТАСС посол в Додоме Андрей Аветисян. По словам дипломата, такая необходимость появляется с увеличением числа туристов из России.

С увеличением числа туристов из России будет расти и необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты на территории Танзании. Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании, — заявил Аветисян.

Жители Танзании позитивно настроены на развитие отношений с Россией, добавил посол. По его словам, они, как и руководство страны, признают, что налаживание межбанковского взаимодействия несет за собой положительные последствия в сотрудничестве государств.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что карты российской платежной системы «Мир» постепенно начинают работать в Азербайджане. Он отметил, что с карт уже можно снимать азербайджанские манаты в банкоматах ВТБ. До этого Галузин заявил, что Москва и Баку ведут обсуждение создания в Азербайджане российских генеральных консульств.