Еще один таинственный шар приплыл к берегам Японии MBC: в Японии на берегу обнаружили второй полутораметровый шар

Фото: Соцсети

Шар неизвестного происхождения на острове Токуносима японской префектуры Кагосима

На острове Токуносима японской префектуры Кагосима обнаружили новый шар неизвестного происхождения, сообщает телеканал MBC. Находка диаметром около 1,5 метра лежала в пещере у береговой линии.

По информации телеканала, местные правоохранительные органы обнаружили шар 28 февраля, его осмотрели на следующий день. Полицейские префектуры Кагосима заключили, что шар полый и угрозы взрыва нет.

Установить изначальный цвет находки сложно, поскольку она полностью покрыта ржавчиной. В центре необычного предмета виднеется линия сварки, а внизу — что-то похожее на петли. Специалисты предполагают, что шар является металлическим буем.

Ранее на пляже Хамамацу в Японии обнаружили загадочный металлический шар. Власти региона оцепили территорию в радиусе 200 метров и отправили на место обнаружения специалистов. Рентгеновское сканирование показало, что внутри шар полый, а снаружи только ржавчина и выступ для крепления.

Тогда академик РАН Борис Каторгин рассказал, что эта находка может быть метеорологическим зондом. По его словам, теории о том, что объект является частью ракеты или буем, ошибочны.