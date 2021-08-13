Ещё один штат Австралии легализовал проституцию

Австралийский штат Виктория решил легализовать проституцию, чтобы работники сферы секс-услуг могли официально зарабатывать на жизнь и находились под защитой национального трудового законодательства. Об этом заявила министр по делам потребительского рынка штата Мелисса Хор в интервью изданию The Age.

Секс-услуги — это законный вид деятельности, и он должен регулироваться стандартными законами, как и все другие отрасли в штате, — отметила Хор.

По её словам, в ближайшие два года ряд соответствующих поправок внесут в местные законы. После этого в правовой базе штата будут декриминализированы все сферы секс-индустрии, «включая работу на улице», регулировать которые будет региональная служба охраны труда.

Вместе с тем власти также отметили, что любое принуждение к работе в этой отрасли по-прежнему будет считаться уголовным преступлением.

Некоторое время назад проституция была полностью легализована австралийским штатом Новый Южный Уэльс, правительство которого изменило соответствующее законодательство в 1995 году, а также Северной территорией Австралии (в 2019 году). Частично секс-услуги декриминализированы Австралийской столичной территорией (в 1992 году) и штатом Квинсленд (в 2010 году).

Ранее Джули Биндер, которая оказывает помощь проституткам более 20 лет, рассказала, что так называемые кварталы красных фонарей буквально наводнены наркотиками. Там почти легально действуют криминальные группировки. В странах с легализованной проституцией, по словам Биндер, также распространены ВИЧ и сифилис, наркомания, а несчастные женщины вынуждены принимать незнакомых мужчин в грязных переулках.