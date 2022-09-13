Еще один самолет Iran Air покинул Россию на фоне сообщений о доставке БПЛА Flightradar: еще один самолет Iran Air покинул Россию на фоне сообщений о доставке БПЛА

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Самолет авиакомпании Iran Air

Иранский грузовой самолет после суток простоя в московском аэропорту Шереметьево покинул Россию в понедельник, 12 сентября, сообщается на портале отслеживания авиаперелетов Flightradar. Какие именно грузы содержались в иранском самолете, неизвестно.

Широкофюзеляжный авиалайнер большой дальности Boeing 742 иранской авиакомпании Iran Air приземлился в Шереметьево 11 сентября в 15:22. На следующий день, 12 сентября, в 10:13 Boeing вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

Ранее стало известно, что иранские грузовые самолеты начали прибывать в Москву на фоне сообщений об отправке в Россию беспилотных летательных аппаратов. Так, на сайте отслеживания авиаперелетов FlightRadar появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской авиакомпании Iran Air. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево 4 сентября и на следующий день вылетел обратно. Тогда сообщалось, что с 21 августа было замечено три подобных рейса из Ирана. Содержимое грузов этих самолетов также неизвестно.