Еще один американский министр отправится в Китай Bloomberg: глава Минфина США Йеллен посетит Китай в начале июля

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен в начале июля отправится в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, глава американского ведомства проведет первые переговоры высокого уровня со времени назначения нынешнего вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна.

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля, — сказано в публикации.

Отмечается, что министр финансов США несколько раз откладывала визит в КНР. По мнению журналистов, решение поехать сейчас связано с возросшим напряжением между двумя странами после слова президента США Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. Политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.