Еще два сухогруза с зерном вышли из украинских портов

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов страны, сообщается в Twitter Минобороны Турции. Так, из порта Южный вышел корабль Sakura, который везет 11 тысяч тонн сои в Италию, а из Черноморска — сухогруз Arizona, который перевозит около 48,5 тысячи тонн зерна в турецкий порт Искендерун.

В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов, — сказано в сообщении.

Также известно, что четыре судна с зерном, которые ранее вышли из портов Украины, прибудут в Стамбул вечером 8 августа. Их досмотр состоится на следующий день.

Утром 7 августа из украинских портов вышли четыре судна с 170 тысячами тонн зерна. В администрации морских портов Украины отметили, что три сухогруза вышли из Черноморска и еще один — из Одессы. В Минобороны Турции пояснили, что суда Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind следуют в турецкие города Искендерун и Стамбул, а также в Италию и Китай. Они везут подсолнечник, кукурузу и подсолнечное масло.

Ранее в Киеве заявили, что планируют задействовать ежемесячно свыше 100 судов для реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного. Предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.