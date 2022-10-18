Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карты «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще два киргизских банка — Бакай банк и Доскредобанк — приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Решение вступило в силу с 17 октября. Обслуживание карт Visa и «Элкарт» продолжает осуществляться в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт, оператор карт «Мир») «Мир» в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и «Элкарт» продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК «Мир» в устройствах банка будет оповещено дополнительно, — сообщил Бакай банк.

Сроки возобновления работы с платежной системой и причины отказа от карт «Мир» не уточняются.

До этого о прекращении обслуживания карт «Мир» с 4 октября сообщил банк «Компаньон», занимающий девятое место по объему активов в Киргизии. Меры коснулись карт, выпущенных 21 банком России, в числе которых Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие крупнейшие кредитные организации страны.

В сентябре прекратили обслуживать российскую платежную систему «Мир» государственные турецкие банки Halkbank, Ziraat Bank, VakıfBank и ряд других . По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Приостановили обслуживание карт «Мир» в Узбекистане и в таджикском Душанбе Сити Банке. В последнем причиной назвали технические неполадки.