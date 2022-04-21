ЕС заявил о неготовности к коллективным ограничениям поставок нефти из РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о неготовности союза вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из РФ. Сразу несколько стран — участниц Евросоюза пригрозили заблокировать такое решение в случае его вынесения на голосование, приводит слова еврочиновника Le Figaro.

По словам Борреля, достичь единодушия в ЕС по вопросу запрета или поднятия пошли на российскую нефть будет сложно.

Будет очень сложно, потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение, — пояснил верховный представитель ЕС.

Против полного отказа от российских энергоносителей выступают Австрия, Германия и Венгрия, тогда как за отказ больше всех ратуют Польша и Франция. По словам Борреля, страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине.

Еврочиновник заявил. что в перспективе европейцам в любом случае придётся отказаться от энергоносителей из РФ, так как это «самый важный этап построения автономии». К тому же, отмечает Боррель, «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадёжил бы европейцев, но порадовал бы Москву».

На данный момент Еврокомиссия рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти, но только начиная с определённого объёма.

Ранее сообщалось, что Австрия нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. Нефтегазовая компания OMV отметила, что на долю России приходилось не более 8% от общего импорта нефти в страну.