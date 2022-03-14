ЕС заявил о достижении соглашения с Азербайджаном в ближайшее время

Новое двустороннее соглашение между Евросоюзом и Азербайджаном будет достигнуто в ближайшее время, заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко на семинаре в рамках фестиваля культурного наследия FantazEU. По его словам, в подписании подобного документа заинтересованы обе стороны. Об этом сообщает APA.

ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. Баку имеет большой потенциал в сфере логистики. Роль региона для ЕС велика, и в будущем она может усилиться, — сказал Михалко.

По его словам, подписание двустороннего соглашения между Баку и ЕС выведет сотрудничество на новый уровень. Он также отметил, что ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, а республика, в свою очередь, имеет большой потенциал в сфере логистики.

Роль региона для Евросоюза велика, и в будущем она может еще больше вырасти, — сказал Михалко.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан и США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз. Переговоры по данной теме также продолжатся с Алжиром, Катаром и Норвегией.

Ранее сообщалось, что Брюссель опасается, что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. США, в свою очередь, уже провели переговоры с Катаром и другими крупными экспортёрами газа о дополнительных поставках СПГ. Симонс прибудет на Энергетический совет США — ЕС, который пройдёт в Вашингтоне 7 февраля.

Азербайджан готов качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если из-за напряжённых отношений России и Украины поставки будут нарушены, приводит слова посла республики в Великобритании Элина Сулейманова.