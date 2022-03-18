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ЕС запланировал утвердить новую оборонную концепцию в конце марта

ЕС 24–25 марта утвердит первую оборонную концепцию, на которую повлияла операция России
18:28, 18 марта 2022
ЕС запланировал утвердить новую оборонную концепцию в конце марта Фото: european_parliament/flickr.com
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В рамках саммита Евросоюза, который пройдёт 24–25 марта, представители объединения представят первую оборонную концепцию, на которую «сильно повлияла» военная спецоперация России на Украине. Данная концепция называется «Стратегический компас ЕС», сообщил ТАСС источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

Лидеры ЕС 24–25 марта утвердят «Стратегический компас ЕС», разработка которой началась около двух лет назад, но на которую оказала сильное влияние спецоперация на Украине, — сказано в сообщении.

Источник уточнил, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель при разработке данной концепции руководствовался соображениями безопасности для всей Европы.

Надо понимать, что этот документ не связан напрямую с украинским кризисом, он ориентирован на следующие 5–10 лет. Военная спецоперация, конечно, является самым серьёзным кризисом за последние десятилетия, но угрозы европейской безопасности находятся не только в Европе, но и за её пределами, включая Сахель и Тихоокеанский регион, на них также требуется дать ответ, — дополнил спикер.

В заключение дипломат подчеркнул, что Евросоюзу необходимо улучшить и расширить способности в переброске войск по всей территории Европы.

В мае 2021 года Совет Европейского союза поручил главе дипломатического корпуса сообщества Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас».

По замыслу властей Евросоюза, «Стратегический компас» должен повысить и направить «реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны».

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