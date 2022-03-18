ЕС запланировал утвердить новую оборонную концепцию в конце марта

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Молдавия готовится к возможному отказу «Газпрома» поставлять газ в республику, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передаёт EADaily. Он назвал два сценария развития ситуации в связи с тем, что Молдавия не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз». По первому сценарию дату выплат удастся перенести.

Второй сценарий: если «Газпром» решит не поставлять газ в Республику Молдову, тогда мы выйдем на рынок и будем покупать газ на рынке. Мы также готовимся ко второму сценарию. Работаем и...