ЕС ввёл новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии.

Это решение было принято в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, — отмечено в заявлении.

Также в санкционный список ЕС внесён российский бизнесмен Михаил Гуцериев за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Под новые санкции ЕС по Белоруссии попали автопроизводители МАЗ и БелАЗ и Новая нефтяная компания.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершил согласование санкций против Белоруссии. Ограничительные меры затронут нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство и табачную продукцию, уточнили в агентстве.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году, после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.