ЕС расширил санкции в отношении России за счёт «правила 50%»

Евросоюз вслед за США начал применять «правило 50%» в рамках антироссийских санкций, передаёт РБК. Отмечается, что власти ЕС будут смотреть на совокупное владение компанией. Если большинство акций компании совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, то она будет считаться находящейся под санкциями.

Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое подсанкционное лицо — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц, — говорится в разъяснении Еврокомиссии.

В США действует схожее «правило 50%». Если лицо под санкциями владеет большинством акций компании A, а другое лицо под санкциями — большинством акций компании B, и компании A и B в совокупности владеют хотя бы 50% компании C, то санкции будут распространяться и на последнюю компанию.

C 24 февраля – дня начала военной операции на Украине – страны ЕС ввели уже четыре пакета антироссийских санкций. Евросоюз ввёл ограничительные меры против стратегических секторов экономики России и банков, заблокировав доступ к ключевым технологиям и рынкам союза.

В санкционный список ЕС, в частности, попали РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры, банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк и банк «Россия».

Сейчас в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине.