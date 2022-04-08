ЕС возобновит дипломатическое присутствие в Киеве

Диппредставительство ЕС на Украине вернётся из польского города Жешува в Киев, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС). Об это решении в ходе визита в украинскую столицу объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями, — сказал Баррель.

Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после начала российской спецоперации на Украине. После эвакуации делегация ЕС работала из Жешува, откуда координировала европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать из Польши и продолжать усилия по сотрудничеству с украинской стороной.

Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства. Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит ещё лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа, — добавил глава европейской дипломатии.

Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля прибыли на Украину. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными.