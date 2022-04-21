ЕС внёс в санкционный список Пригожина и Курченко

Евросоюз расширил список антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, в него попали бизнесмены Евгений Пригожин и Сергей Курченко, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС в журнале организации. Как поясняется в публикации, рестрикции в отношении российских предпринимателей были введены за их роль «в подрыве территориальной целостности и независимости Украины», а также за получение прибыли от спецоперации.

Совет ЕС считает, что два физических лица должны быть добавлены в список лиц, организаций и структур, в отношении которых действуют ограничительные меры за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины, — говорится в заявлении.

В приложении к документу указываются фамилии Пригожина и Курченко.

Санкции в отношении Пригожина были введены ещё в 2020 году. В марте 2020 члены комитета палаты представителей США по иностранным делам призвали ЕС к введению санкций против приближённого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» якобы за их вмешательство в парламентские выборы в США.

Спустя год Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Минфина США с требованием исключить его из чёрного списка. Он назвал введённые против него рестрикции необоснованными и ограничивающими его права и свободы.

3 марта 2022 года США ввели санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. В частности, в чёрный список попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.