ЕС внёс более 20 авиакомпаний РФ в чёрный список по воздушной безопасности

Еврокомиссия включила 21 авиакомпанию России в чёрный список из соображений авиационной безопасности. В частности, в этот перечень попали «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и Utair, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. Данное решение принято из-за того, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (ФАВТ) «нарушило международные стандарты».

Российские авиакомпании были добавлены [в чёрный список], потому что Федеральное агентство воздушного транспорта России нарушило несколько международных стандартов безопасности, разрешив продолжение полётов некоторыми российскими перевозчиками без действительного сертификата лётной годности и не имея возможности продемонстрировать способность выполнять свои обязательства в соответствии с Чикагской конвенцией (свод авиационных правил. — NEWS.ru) и соответствующими стандартами, — отмечается в заявлении.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее сообщил, что в России сформирован пул из 193 самолётов, предназначенных для полётов за границу. Он отметил, что большая часть из них — воздушные суда SSJ, остальные — иностранные машины,

Эксперт по гражданской авиации экономист Дмитрий Адамидов ранее заявил, что создание пула самолётов для полётов за рубеж из России было правильным решением. При этом занесённые в список суда не закрывают все потребности страны, отметил он.

Адамидов добавил, что России лучше всего договориться с лизинговыми компаниями, у которых в собственности значительная часть авиапарка. Правда, за ними обычно стоят правительства западных стран, поэтому сделать так будет тяжело.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолётов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках России.