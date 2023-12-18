ЕС добавил 147 физлиц и организаций в новый пакет санкций против России ЕС включил 61 человека и 86 организаций в 12-й пакет антироссийских санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз включил 61 человека, а также 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций. Таким образом, число попавших под персональные ограничения фигурантов достигает почти двух тысяч, передает источник РИА Новости.

Таким образом, всего списки включают на сегодня порядка 1950 физлиц и организаций, — сообщил собеседник агентства.

В частности, под рестрикции попали сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, главком ВКС России Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главы Алтая и Башкирии Олег Хорохордин и Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.

Кроме того, европейские санкции введены против телеканалов «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинга, ПАО «Туполев», Казанского вертолетного завода и Авиационного комплекса им. Ильюшина.

Ранее страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России, о чем говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в других странах.