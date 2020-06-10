Мир

ЕС усилит помощь независимым СМИ в третьих странах

13:28, 10 июня 2020
Фото: pixabay.com

Европейский союз принял решение усилить помощь независимым средствам массовой информации в третьих странах, не входящих в сообщество, в борьбе с дезинформацией.

ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах в рамках пакета «Команда Европа», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС усилит поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова призвала США оставить попытки прибегнуть к дезинформации с целью дискредитации усилий России по противодействию распространения коронавируса.

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