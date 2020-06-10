ЕС усилит помощь независимым СМИ в третьих странах

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Несколько бывших ополченцев самопровозглашённой Донецкой народной республики, в том числе бывший водитель обвиняемого Леонида Харченко, проходят в качестве свидетелей обвинения по делу о крушении Boeing в Донбассе, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Несколько бывших членов вооружённой группы обвиняемых, ДНР, стали свидетелями. Один из них, свидетель S07, заявил, что в ДНР был одним из водителей и телохранителей Харченко, — цитирует ТАСС прокурора Тейса...