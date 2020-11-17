ЕС требует от Финляндии ослабить карантин на границе

https://static.news.ru/photo/4d08a11c-2882-11eb-801a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jussi Nukari via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюз требует от Финляндии ослабить жёсткие меры на границе, введённые из-за роста заболеваемости коронавирусом. На сегодня в стране всего 19 тыс. заболевших.

В европейских странах число заражённых приближается к 11 млн, и глава ВОЗ заявляет о том, что система здравоохранения не справляется с распространением инфекции. Многие страны вынуждены вновь возвращаться к строгим ограничениям, введённым при первой волне заболеваемости, сообщает Пятый канал.

На этом фоне Брюссель требует от Хельсинки смягчить карантинные меры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные и медики в Швеции считают, что политика по отказу от карантинных мер в борьбе с коронавирусом оказалась провальной. Агентство общественного здравоохранения Швеции признало, что ставка на выработку коллективного иммунитета среди жителей страны во время первой волны пандемии была ошибочной.