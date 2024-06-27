ЕС создал еще один механизм по изъятию российских активов РБК: ЕС разрешил европейским компаниям судиться с Россией из-за контрсанкций

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В рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России создан механизм, который позволяет европейским компаниям судиться с российскими инстанциями и лицами, причастными к переходу иностранных активов во временное управление ведомствами РФ, пишет РБК. Предприятия, которые лишились своего бизнеса в России, смогут требовать компенсацию ущерба через европейские суды и инстанции третьих стран.

Как считает старший юрист практики коммерческих споров МЭФ Legal Марк Васьковский, ЕС видит угрозу в российских правилах о временном управлении иностранными компаниями и о переносе споров в российскую юрисдикцию. Из-за этого там приняли решение ввести схожие механизмы, чтобы снизить убытки европейских компаний. Это еще и превентивный инструмент, поскольку в РФ придется решать, готовы ли они изъять активы своих зарубежных контрагентов и потерять собственное имущество в ЕС, пояснил эксперт.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Также в новый пакет санкций входит запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение. Кроме того, компании ЕС будут следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против РФ.