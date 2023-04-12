ЕС снял с себя ответственность за инцидент между Арменией и Азербайджаном

Фото: president.am

Миссия ЕС в Армении является гражданской невооруженной миссией, в задачи которой входят мониторинг ситуации и укрепление доверия и безопасности людей в затронутых конфликтом районах, заявили NEWS.ru в пресс-службе ЕС. Таким образом там ответили на вопрос, не считают ли вооруженный конфликт между армянскими и азербайджанскими военными «неудачей» миссии ЕС в Армении.

ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию всех споров мирными средствами, в том числе на самом высоком уровне, а также посредством присутствия миссии ЕС в Армении, — сказали в пресс-службе ЕС.

В Брюсселе также выразили сожаление по поводу вооруженных столкновений, в результате которых были потери армянских и азербайджанских военнослужащих. Как отметили в дипломатической службе ЕС, инцидент еще раз подчеркивает, что в отсутствие делимитированной границы необходимо соблюдать границу 1991 года, а силы обеих сторон отвести на безопасное расстояние от этой линии, чтобы предотвратить повторение любых подобных инцидентов.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что подключение в регион иных структур и игроков, которые никогда не занимались урегулированием застарелого конфликта, не будет иметь эффекта. По ее словам, российская сторона изначально предполагала, что присутствие миссии ЕС только усугубит положение дел в регионе и приведет к дестабилизации.