ЕС решил объявить иранский КСИР террористической организацией FT: ЕС изучает возможность отнесения иранского КСИР к террористическим организациям

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз в настоящее время изучает правовые возможности для отнесения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к террористическим организациям. Об этом сообщает газета Financial Times. Данные действия прорабатывается в ответ на сообщения о поставках Тегераном вооруженных беспилотников России (информация неоднократно опровергалась двумя странами), а также на «жестокое подавление внутренних протестов» государствами.

ЕС изучает правовые возможности для отнесения иранского (Корпуса) стражей исламской революции к террористическим организациям в рамках большого изменения политики, — говорится в материале.

FT отмечает, что Франция и Германия на минувшей неделе выступили в поддержку такой меры. Это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он предупредил, что в случае, если КСИР будет признан террористичесой организацией, рухнут перспективы переговоров, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), а Западу необходимо попытаться избежать, «чтобы у такого режима была ядерная бомба».

Ранее сообщалось, что Великобритания может прекратить поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после того, как власти этой страны казнили Алирезу Акбари, имевшего двойное — иранское и британское — гражданство.

10 ноября 2022 года агентство Fars сообщило, что в Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета. По словам источника агентства, Тегеран сделал большой скачок в данной сфере. В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с представителями Ирана в Вене завершились безрезультатно. Они были посвящены ядерной программе Тегерана.