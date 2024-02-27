ЕС разработает меры по конфискации прибыли от замороженных активов РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В Евросоюзе договорилось разработать меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов для создания фонда помощи Киеву, сообщил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис агентству AFP. По его словам, процесс займет несколько месяцев. Он добавил, что принятые меры позволят получить и передать Украине € 50-60 млрд.

Мы собираемся это сделать. Думаю, это вопрос нескольких месяцев, — уточнил греческий дипломат.

Лампридис объяснил агентству, что изъятие прибыли станет более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов. Предложенная США и Великобританией экспроприация может серьезно подорвать доверие со стороны третьих стран, уточнил дипломат. В результате, многие решили бы воздержаться от хранения своих активов на Западе, резюмировал греческий спецпосланник.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в России заморожено не меньше денег Запада, чем отечественных активов за границей. Он пояснил, что любые действия с ними за рубежом получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что некоторые страны уже сделали выводы из заморозки золотовалютных запасов России. Например, Китай начал сокращать свое участие в американских бумагах.