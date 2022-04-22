Reuters: Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:38, 22 апреля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Еврокомиссия отправила странам Евросоюза письмо, в котором сообщила о том, что европейские компании смогут подчиниться требованию президента России Владимира Путина по оплате газа РФ в рублёвом эквиваленте, пишет Reuters. Тем не менее, представители ЕК пока не знают, каким образом это удастся сделать. Ранее Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы
Порядок отступлений от требований указа пока не ясен, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиeнтом рублёвого счета в одном из российских банков. Платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», дoлжен прийти в рублях.
Информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, не стоит публиковать, посчитал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями.