ЕС призвал Россию принять инициативу ООН по вывозу украинского зерна

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Евросоюз призывает Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины, чтобы появилась возможность вывозить из страны зерно морским путем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет ТАСС, такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, куда прибыл 16 июня.

Мы призываем Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН согласиться с тем, чтобы ООН организовала экспорт зерна. Это предполагает снятие российской морской блокады украинских портов, — сказал французский лидер.

Макрон также отметил, что сейчас в мире наступает настоящий продовольственный кризис. По его словам, это прямое следствие конфликта на Украине.

Президент добавил, что участники встречи в Киеве в числе главных обсуждали вопрос с вывозом с территории Украины зерна. Он подчеркнул, что на текущий момент западные санкции все еще не касаются российского сельского хозяйства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что никакой российской блокады портов на Украине не существует. Он назвал все заявления об этом просто блефом и подчеркнул, что вовсе не Россия минировала порты.