ЕС призвал Москву прекратить военную операцию против Украины

Европейский союз призвал Россию к немедленному прекращению военной операции против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России.

Мы призываем Россию незамедлительно прекратить враждебные действия, вывести военных с Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — говорится в сообщении.

По мнению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физических и юридических лиц России, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Среди них олигархи, члены военного руководства, а также люди, которые вели «войну дезинформации».

Кроме того, рестрикции приняты в отношении госдолга России, ограничен доступ к рынкам капитала и к финансовым рынкам ЕС.

ЕС ввёл ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в Донецкой и Луганской народных республиках или извлекающих из них выгоду, а также запретил европейскому бизнесу проводить любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.



