ЕС приветствует передачу Азербайджаном Еревану пяти армянских военных

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Европейский союз приветствует передачу Азербайджаном без посредников пятерых армянских военнослужащих Еревану, написал в своем Twitter Петер Стано — официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, это важный шаг для построения доверия между Баку и Ереваном.

Евросоюз приветствует прямую передачу 5 армянских заключенных Азербайджаном после августовской встречи в Брюсселе. Это важный шаг для построения столь необходимого доверия между обществами, — отметил Стано.

Ранее стало известно, что пять армянских военных переданы Еревану Азербайджаном на границе двух государств. Передача состоялась на основании договоренностей, которые были достигнуты 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Накануне вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией не имеет альтернативы. По его словам, Баку и Ереван могут нормализовать отношения только при взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ между странами в рамках установления межгосударственных отношений.