ЕС предостерёг Польшу от несоблюдения прав мигрантов

Отказ властей Польши рассматривать заявки беженцев с территории Белоруссии на убежище будет противоречить правилам Евросоюза, заявил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери. Слова чиновника приводит ТАСС. Он отметил, что есть противоречие между требованием предоставить убежище всем нуждающимся в международной помощи и нелегальностью пересечения госграницы вне пограничных пунктов, однако в Еврокомиссии эту дилемму ещё не разрешили.

По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе приобретает геополитический характер.

Польша и Великобритания — члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идёт о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков, — заявил он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить неё всю ответственность за происходящее.

Тем временем заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе предупредил о росте потоков беженцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза.