Европейский союз повысил оценку риска заболевания коронавирусом в странах сообщества до высокого уровня, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня, — сказала она.
По её словам, Евросоюз принимает все меры, чтобы остановить распространение инфекции.
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.
Как ранее писал NEWS.ru, в Казачьем совете атаманов России казакам запретили целовать иконы, кресты и руки, так как из-за вспышки коронавируса это может быть опасным.
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