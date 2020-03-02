https://static.news.ru/photo/7d4476f6-5c7e-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Европейский союз повысил оценку риска заболевания коронавирусом в странах сообщества до высокого уровня, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня, — сказала она.

По её словам, Евросоюз принимает все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, в Казачьем совете атаманов России казакам запретили целовать иконы, кресты и руки, так как из-за вспышки коронавируса это может быть опасным.