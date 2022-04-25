ЕС планирует увеличить поставки оружия Индии

Чтобы убедить Индию выступить против России, в ЕС собираются увеличить поставки вооружений этой стране, об этом сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского чиновника. Также отмечается, что в Европейском Союзе планируют

возобновить переговоры о свободной торговле, которые приостановили в 2013 году. Для обсуждения этих вопросов председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведёт 25 апреля встречу с премьером Индии Нарендрой Моди.

Обе стороны согласились с тем, что быстрые изменения в геополитической среде подчеркивают необходимость совместного углубленного стратегического взаимодействия, — передаёт NDTV.

ЕС и Индия ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с 2007 года, но в 2013 году они были приостановлены. Поводом стали разногласия по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности и информационной безопасности в IT-секторе, а также доступа некоторых товаров, в частности, автомобилей, на общий рынок. Позже представители обеих сторон неоднократно высказывались за возобновление переговоров.

На днях Индия отказалась принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи Украине. В качестве причины отказа Индия назвала недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи официальное решение по данному вопросу решено перенести.