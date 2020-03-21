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Во всём мире нужно консолидировать борьбу с коронавирусом, иначе может пострадать каждый человек. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джапали.

Если этот вирус останется хоть в одной точке земного шара, он может нанести ущерб всему миру, — заявил дипломат в интервью ТАСС. По его словам, мировое сообщество должно создать единый...