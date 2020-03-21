Регуляторы Европейского союза приняли решение открыть доступ к европейским стандартам по производству медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для всех предприятий, готовых начать их создание.
По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, данная мера позволит компаниям из Евросоюза и других стран быстрее начать производство.
Также это облегчит размещение продукции на внутреннем рынке ЕС, что обеспечит высокую степень безопасности.
Как ранее писал NEWS.ru, Олимпийский комитет Бразилии предлагает перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. В заявлении отмечается, что в истории и раньше отменяли Олимпийские игры — 1916, 1940 и 1944 годов, но все проблемы преодолевались.
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