https://static.news.ru/photo/99f008a8-2658-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз осудил смертный приговор, вынесенный обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Европейский союз безоговорочно осуждает применение высшей мер наказания, это относится к любым ситуациям без всяких исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства, — говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В документе также отмечается, что в случае с Хашогги судебное преследование должно гарантировать, что виновные понесут наказание «на основе принципов транспарентности».

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

23 декабря 2019 года стало известно, что по делу об убийстве Хашогги суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни, ещё трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы. Генсек международной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар выразил мнение, что смертные приговоры могут быть способом скрыть правду.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара продолжит следить за делом о расследовании убийства Джамаля Хашогги, как далеко оно бы ни зашло.