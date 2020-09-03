ЕС оставило за собой право принимать санкции из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/bb5fe90a-ee16-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право вводить санкции в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер, — говорится в заявлении главы дипломатии.

В документе отмечается, что Евросоюз осуждает покушение на Навального, который был отравлен боевым химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». При этом Боррель напомнил, что применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах и представляет собой серьёзное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.

Боррель также заявил, что Навальный — гражданин России и покушение на него произошло на территории страны. По его мнению, Москва должна сделать всё возможное, чтобы в полной прозрачности расследовать это преступление и привлечь виновных к ответственности.

Глава дипломатии ЕС особо подчеркнул, что безнаказанность в этом вопросе недопустима и призвал сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Как писал NEWS.ru, фракции правящего блока партий ХДС/ХСС в бундестаге не исключают возможность санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.