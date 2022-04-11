Европа запретила поставку в Россию оборудования для СПГ

↵Пятый пакет санкций Евросоюза расширил запрет для европейских компаний на поставки в Россию техники для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление Совета ЕС. Речь идёт о системах охлаждения и сжижения газа, агрегатах для разделения углеводородов на фракции, а также широком наборе химического оборудования.

Запрещено продавать, передавать или содействовать приобретению прямым или косвенным образом продукции и технологий, которые используются для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России или для использования на территории РФ, — говорится в постановлении.

Впервые Евросоюз ввёл санкции на поставки в Россию оборудования для нефтедобычи в полярных широтах и на шельфе в 2014 году.

8 апреля 2022 года ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать спецоперацию на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.

Сутками позднее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о запрете импорта российских энергоносителей. Также он поставил подпись под документом о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.