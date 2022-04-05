ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России. Решение об этом принял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщают РИА Новости. Причиной названа «деятельность, противоречащая дипстатусу».

В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу, — указывается в документе.

Он отметил, что уже пригласил главу постпредства России при Евросоюзе Владимира Чижова, чтобы тот мог ознакомиться с соответствующим решением.

Министерство иностранных дел Эстонии ранее сообщило о высылке 14 российских дипломатов из страны и о закрытии посольства в Нарве. В дипведомстве добавили, что канцелярия посольства в Тарту также будет закрыта. Власти страны считают, что Россия серьёзно нарушает международное право.

Правительство Испании также приняло решение о высылке 25 дипломатов России. Власти объяснили, что делают это из «соображений национальной безопасности».

Кроме того, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских дипломатов. Для этого Ди Майо вызвал посол России в Италии Сергя Разова, чтобы доложить ему о своём решении.

При этом в МИД России ответили, что в связи с данными решениями Москва предпримет встречные меры.