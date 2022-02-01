ЕС обсудит поставки газа из Азербайджана и США

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан и США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга. Переговоры по данной теме также продолжатся с Алжиром, Катаром и Норвегией. Его слова передаёт ТАСС.

Переговоры о поставках газа продолжатся. Еврокомиссар Симсон отправится 4 февраля в Азербайджан для участия в министерской встрече стран — участниц Южного газового коридора. 7 февраля она и верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель отправятся в США для участия в заседании Совета ЕС — США по энергетике, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Брюссель опасается, что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. США, в свою очередь, уже провели переговоры с Катаром и другими крупными экспортёрами газа о дополнительных поставках СПГ. Симонс прибудет на Энергетический совет США — ЕС, который пройдёт в Вашингтоне 7 февраля.

Азербайджан готов качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если из-за напряжённых отношений России и Украины поставки будут нарушены, приводит слова посла республики в Великобритании Элина Сулейманова.