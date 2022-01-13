ЕС направит на Украину специалистов по борьбе с кибератаками

Евросоюз готовится направить на Украину специалистов для помощи в борьбе с кибератаками. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует РИА Новости. По его словам, существующая консультационная миссия на Украине уже вносит вклад в противостояние угрозам, однако с учётом рисков для Украины необходимо пойти на большее.

Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, - сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил о намерении представить государствам сообщества свои предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. По его словам, Евросоюз уже сделал «очень много» для поддержки Киева, в том числе с финансовой точки зрения, и во время военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии. Кроме того, в ближайшее время Киеву будет дополнительно выделен €31 млн, эти средства пойдут на улучшение логистических возможностей армии и борьбу с кибератаками.

Боррель также заявил, что европейские и американские разведслужбы рассматривают все возможные сценарии развития ситуации вокруг Украины. По его мнению, они по-прежнему не исключают возможности военного вторжения, а также рассматривают другие варианты развития событий, среди которых — дестабилизация ситуации на Украине с помощью гибридной тактики, эскалация ситуации в Донбассе или давление на Европу через поставки меньшего количества газа.