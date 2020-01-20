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Участники конференции по урегулировании ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января, смогли предотвратить эскалацию конфликта в стране.

Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня, — написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу...