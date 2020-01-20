Европейский союз обсудит все способы поддержания режима формального прекращения огня в Ливии, если он будет достигнут. По словам высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, любое мирное урегулирование для его закрепления потребует реальной поддержки ЕС.
Прекращение огня требует, чтобы кто-то позаботился об этом. Вы не можете сказать «это прекращение огня» и забыть об этом... Кто-то должен следить за этим, управлять им, — сказал глава европейской дипломатии.
Боррель также сообщил, что считает необходимым возродить военно-морскую миссию Евросоюза у ливийского побережья.
Как писал NEWS.ru, 19 января в Берлине прошла конференция по тематике ливийского урегулирования. Участники многосторонней встречи согласовали эмбарго на поставки оружия в Ливию и шаги по установлению перемирия в государстве.
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